Nujno sporočilo uredništvom - izjava za medije po seji vlade ob 13.30

Ljubljana, 23. junija - Izjava po seji vlade bo danes ob 13.30 v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, sodelovali bodo minister za infrastrukturo Bojan Kumer, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in svetovalec ministra Aleš Šabeder ter ministrici za pravosodje in za notranje zadeve, Dominika Švarc Pipan in Tatjana Bobnar, so sporočili iz Ukoma.