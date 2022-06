Ribniški grad dobil novo podobo

Ribnica, 27. junija - V Ribnici je v teh dneh novo podobo dobil tamkajšnji grad, ki je pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče občine. Med drugim so tlakovali letno gledališče, dostop do gradu prilagodili invalidom, staršem z otroškimi vozički in starejšim, v prihodnjih mesecih naj bi uredili še novo razsvetljavo.