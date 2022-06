Fizioterapevti pričakujejo ustrezno vrednotenje njihovega poklica

Ljubljana, 23. junija - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije opozarja na nezadovoljstvo med fizioterapevti, ki so prepričani, da je poklic fizioterapevta v Sloveniji premalo cenjen. Od nove vlade zahtevajo, da se zagotovi ustrezno vrednotenje delovnega mesta fizioterapevta in odpravi nesorazmerija pri plačah primerljivih poklicev.