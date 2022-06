V Črnomlju drevi uradno odprtje 58. Jurjevanja v Beli krajini

Črnomelj, 24. junija - V Jurjevanjski dragi v Črnomlju bodo drevi ob 19. uri uradno odprli najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival 58. Jurjevanje v Beli krajini. Ta bo z različnimi prireditvami potekal do vključno nedelje. Pripravili so koncerte, folklorne nastope, razstave, predstavitve, športne in druge prireditve, so sporočili prireditelji.