Med najboljšimi inovacijami celjske regije tudi biorazgradljiva vrvica za hmeljišča

Celje, 23. junija - Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes podelila priznanja za najboljše inovacije v celjski regiji. Izmed prijavljenih 16 inovacij so zlata priznanja prejele štiri, od katerih tri kandidirajo tudi za priznanja na nacionalni ravni. To so biorazgradljiva vrvica za hmeljišča, toplotna črpalka Versi ter projekt Ana Roš Tuš.