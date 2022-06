Po umoru duhovnikov v Mehiki papež izpostavil raven nasilja v državi

Ciudad de Mexico/Vatikan, 23. junija - Na severu Mehike so bili v ponedeljek v cerkvi ubiti katoliška duhovnik in turistični vodič, katerih trupla so našli v sredo. Papež Frančišek je izrazil užaloščenost zaradi dogodka in umore izpostavil kot šokanten opomnik glede ravni nasilja v Mehiki, poročajo tuje tiskovne agencije.