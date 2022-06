Prometna napoved do 28.6.

Ljubljana, 23. junija - Zaradi začetka poletnih počitnic se pričakujejo večje gostote prometa in zasedenost počivališč ter daljše čakalne dobe na mejnih prehodih, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Na primorski avtocesti in primorski hitri cesti bo zaradi ureditve južnega dela obvoznice zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra do petka. Obvoz je preko priključka Logatec.

Do petka bo zaprt bencinski servis na počivališču Lukovica proti Mariboru. Počivališče je odprto.

V Ljubljani bo zaprta Bleiweisova cesta med Šubičevo ulico in Celovško cesto od sobote od 9. ure, do nedelje do 16. ure.

Do 28. junija bo za ves promet zaprt priključek Fernetiči proti Italiji. Obvoz je preko priključka Sežana zahod. Prav tako je v isti smeri na odseku Sežana zahod-Fernetiči zaprt prehitevalni pas.

Od konca tega tedna (sobota, nedelja) pa do vključno prvega konca tedna v septembru, bo velja omejitev tovornega prometa v času turistične sezone. 25. junija je državni praznik v Sloveniji in bo veljala omejitev tovornega prometa med 8. in 22. uro.