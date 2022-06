ZNP obsodilo transparent s shoda za javno RTVS in od odgovornih pričakuje ukrepanje

Ljubljana, 23. junija - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ostro obsoja grožnje s smrtjo generalnemu direktorju RTVS Andreju Grahu Whatmoughu. Do teh je po njihovih navedbah prišlo na ponedeljkovem shodu dela novinarjev RTVS. Kot so zapisali, je bilo na shodu namreč med drugim mogoče opaziti transparent, "ki je posredno pozival k obešanju Graha Whatmougha".