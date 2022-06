Delo: Brezovnik zahteva odvzem habilitacije Grafenauerju

Maribor, 23. junija - Na Univerzi v Mariboru so začeli postopek, v katerem odločajo o odvzemu habilitacije upokojenemu Božu Grafenauerju, nekdanjemu ministru in izrednemu profesorju pravne fakultete. Odvzem naziva izredni profesor je zahteval njegov nekdanji asistent, zdaj izredni profesor in predstojnik študijskega centra Nove univerze Boštjan Brezovnik, poroča Delo.