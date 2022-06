Delavci kragujevškega Fiata v soboto na sestanek z Vučićem

Beograd, 23. junija - Delavci kragujevške tovarne Fiat so se v sredo popoldne po večurni blokadi umaknili z avtoceste v Beogradu, potem ko so dobili pisno zagotovilo srbske vlade, da jih bo v soboto sprejel predsednik Aleksandar Vučić. Za blokado so se odločili po neuspelih pogajanjih z lastnikom Fiata, koncernom Stellantis, je poročal srbski spletni portal N1 Srbija.