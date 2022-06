V Mehiki razstava o Leonardu da Vinciju kot mentorju

Ciudad de Mexico, 24. junija - V Ciudad de Mexico je na ogled razstava, ki prek 11 oljnih slik in dveh risb prikazuje zapuščino italijanskega renesančnega umetnika Leonarda da Vincija in njegovo delo mentorja. Med študenti, ki so podpisali skupna dela, so Salai, Bernardino Luini, Marco d'Oggiono in Giampetrino, poroča španska tiskovna agencija EFE.