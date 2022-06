Demokracija o dveh različnih paradigmah v Sloveniji (23. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Metod Berlec v komentarju Dan državnosti in dve različni paradigmi piše, da je zgodovinsko gledano z osamosvojitvijo Slovenije zmagala Majniška deklaracija 1989, a da so vzvodi realne moči s pomočjo t. i. vzporednega mehanizma globoke države ostali v veliki meri nedotaknjeni. To so pokazale zadnje državnozborske volitve, meni.