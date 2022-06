Nafta se je danes še dodatno pocenila

Singapur, 23. junija - Cene surove nafte so se po sredinem krepkem padcu danes še dodatno znižale in so najnižje v zadnjih nekaj tednih. Na naftnem trgu namreč vlada strah pred morebitno recesijo, ki bi jo prinesle posledice vojne v Ukrajini in zvišanje obrestnih mer centralnih bank po svetu kot odgovor na vse višjo inflacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.