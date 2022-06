Naval na Fursov klicni center za informacije o stanju turističnih bonov

Ljubljana, 23. junija - Finančna uprava RS (Furs) teden dni pred iztekom veljavnosti turističnih bonov in bonov 21 beleži veliko povpraševanja upravičencev o stanju bonov. To je sicer mogoče preveriti prek mobilne aplikacije eDavki, na voljo pa je tudi Fursov klicni center, kjer pa te dni beležijo naval klicev, so danes sporočili iz Fursa.