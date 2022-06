Radio Slovenija začenja programsko sodelovanje z Radiem Monošter

Monošter, 23. junija - Direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Radia Monošter Attila Bartakovič sta v sredo v Monoštru podpisala pogodbo o programskem sodelovanju. To bo porabskemu radiu zagotovilo dostop do vsebin slovenskega nacionalnega radia, vključno z glasbenim arhivom, pa tudi jezikovna izobraževanja in drugo pomoč nacionalnega radia.