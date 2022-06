Okrožje Los Alamos v Novi Mehiki ponovno najbolj zdravo v ZDA

New York, 23. junija - Okrožje Los Alamos v Novi Mehiki je tudi letos najbolj zdravo v ZDA, je objavila revije US News po opravljeni raziskavi 3000 okrožij v ZDA. Los Alamos ima veliko visoko izobraženih in premožnih prebivalcev z odličnim dostopom do zdravstvene nege, med katerimi ni veliko dvomljivcev v znanost, niti glede covida-19.