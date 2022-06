Delamaris vidi priložnosti za povečanje prodaje na ameriškem trgu

New York, 23. junija - Slovenski proizvajalec ribjih konzerv in ribje solate Delamaris načrtuje povečanje svoje prisotnosti na trgu v ZDA, kjer je mogoče njegove proizvode kupiti v trgovinah že vse od 80. let prejšnjega stoletja. S tem namenom sta newyorški sejem hrane pred kratkim obiskala Asja Jugovec iz izvoznega oddelka in direktor prodaje Damjan Oblak.