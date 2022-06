Na Kongresnem trgu prva javna podelitev doktorskih listin in priznanj za pomembna umetniška dela

Ljubljana, 23. junija - Na Kongresnem trgu pred rektoratom Univerze v Ljubljani bodo danes prvič javno podelili 335 doktorskih listin in 12 priznanj za pomembna umetniška dela. "Univerzo in znanje, ki ga ustvarjamo, želimo še bolj povezati z mestom in ljudmi," je ob tej priložnosti povedal rektor univerze Gregor Majdič.