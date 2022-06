Svet NLZOH preklical sklep o premiku sedeža v Ljubljano in izglasoval dvotirno vodenje zavoda

Maribor, 22. junija - Svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so na prvi izredni seji preklicali sklep s petkove seje o premiku sedeža zavoda iz Maribora v Ljubljano. Prav tako so izglasovali spremembe sklepa o ustanovitvi, ki uvajajo dvotirno vodenje zavoda z generalnim in strokovnim direktorjem, so sporočili iz NLZOH.