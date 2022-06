Siol.net: Vrhovno sodišče oprostilo Milana Trivkovića

Ljubljana, 22. junija - Vrhovno sodišče je oprostilo Milana Trivkovića, ki je bil junija 2018 spoznan za krivega sodelovanja v hudodelski združbi, ki je ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, je poročal Siol.net. Odvetniška pisarna, ki je zastopala zdaj pravnomočno oproščenega Trivkovića, bo državo tožila za odškodnino za pet let prestajanja kazni v zaporu in priporu.