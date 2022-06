Slovenija glede na poročilo skupine pri Svetu Evrope s pomanjkljivostmi pri izvajanju istanbulske konvencije

Strasbourg, 26. junija - V več državah v Evropi so žrtve nasilja v družini in otroci premalo zaščiteni, v poročilu za lani ugotavlja strokovna skupina Sveta Evrope Grevio, ki preverja spoštovanje konvencije sveta proti nasilju v družini oz. t. i. istanbulske konvencije. Ponekod, tudi v Sloveniji, nasilje med štirimi stenami ne vpliva na odločanje o skrbništvu, so kritični.