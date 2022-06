DZ sprejel spremembe zakona o vladi

Ljubljana, 22. junija - Državni zbor je na današnji izredni seji s 53 glasovi za in 25 glasovi proti sprejel spremembe zakona o vladi. Ta uvaja tri nova ministrstva, za solidarno prihodnost visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo. Polno operativna naj bi bila septembra. Nekaterim ministrstvom se obeta preimenovanje in spremembe pristojnosti.