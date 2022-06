24ur.com: Nekdanji minister Vizjak naj bi vozil pod vplivom alkohola

Ljubljana, 22. junija - Policisti so v ponedeljek zvečer v okolici Brežič med kontrolo prometa ustavili nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Po neuradnih informacijah portala 24ur.com so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Vizjak, sicer član SDS, je v telefonskem pogovoru za portal dejal, da zasebnih zadev ne komentira.