Scholz: Za obnovo Ukrajine bo potreben Marshallov načrt

Berlin, 22. junija - Nemški kancler Olaf Scholz je danes v nemškem parlamentu pred tremi vrhovi voditeljev EU, G7 in Nata pozval k "Marshallovemu načrtu" za pomoč Ukrajini pri povojni obnovi in dodal, da bo ta obnova naloga več generacij, za njo pa se morajo angažirati finančne institucije, države donatorke in mednarodne organizacije.