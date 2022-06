DZ Cizlja in Emeršiča odpoklical iz nadzornega sveta SDH

Ljubljana, 22. junija - Poslanci so na današnji izredni seji na predlog vlade iz nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) odpoklicali Boža Emeršiča in Leona Cizlja. Omenjena po navedbah vlade ne izpolnjujeta pogojev, ki izhajajo iz zakona o SDH. Odpoklicu so ostro nasprotovali v opoziciji.