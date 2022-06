Glasovanje o novih ministrstvih: 53 za, 25 proti

Ljubljana, 22. junija - Spremembe zakona o vladi, ki bodo omogočile drugačen ministrski razrez od dosedanjega, vključno s tremi novimi ministrstvi, je podprlo 53 poslank in poslancev iz vrst koalicijskih Svobode, SD in Levice. Proti je bilo 25 poslancev opozicijskih SDS in NSi. Poslanec italijanske narodne skupnosti je bil vzdržan, madžarske pa odsoten.