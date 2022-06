Ob 70-letnici sindikata obrti in podjetništva izpostavili njegovo pionirsko delo

Brdo pri Kranju, 22. junija - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije obeležuje 70 let delovanja in v ta namen je na Brdu pri Kranju danes potekal slavnostni kongres. Govorci na kongresu so izpostavili pionirsko delo sindikata na področju kolektivnih pogodb. Predsednik republike Borut Pahor je ob tej priložnosti vodstvu sindikata izročil tudi Zahvalo predsednika republike.