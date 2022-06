Začetek kopalne sezone na Mariborskem otoku prestavljen na 3. julij

Maribor, 25. junija - Čeprav je sprva kazalo, da bo obnova mostu na Mariborski otok zaključena do kopalne sezone in bo tako letno kopališče na njem odprlo svoja vrata ob koncu šole 24. junija kot običajno, je zdaj očitno, da temu ne bo tako. Kot so pojasnili na občini, se bo kopalna sezona na Mariborskem otoku začela predvidoma 3. julija.