Celjska občina in Zavod Vozim zaključila projekt Celje se pelje trajnostno v šolo

Celje, 25. junija - Celjska občina in Zavod Vozim sta zaključila projekt Celje se pelje trajnostno v šolo, s katerim so mesec dni spodbujali prihod v šolo s kolesi, peš, javnim prevozom in drugimi oblikami trajnostne mobilnosti. V projektu, ki so ga podprle vse osnovne šole v Celju, pa je sodelovalo 2437 učencev od nekaj več kot 3600 celjskih osnovnošolcev.