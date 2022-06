V Nanoščici na Postojnskem prišlo do pogina rib

Postojna, 22. junija - Na Policijski upravi (PU) Koper so bili v torek obveščeni o poginu rib v Nanoščici, in sicer pod mostom na relaciji Hruševje-Velika Brda. Po ogledu kraja dogodka, kjer sta bila poleg policistov prisotna še ribiški inšpektor in uslužbenec VGP Drava, so posumili na onesnaženje vodotoka s fekalno kanalizacijo, so sporočili iz PU Koper.