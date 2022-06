Podelili priznanja najboljšim inovacijam v osrednjeslovenski regiji

Ljubljana, 22. junija - Zbornica osrednjeslovenske regije pri GZS je danes v partnerstvu z gospodarskim ministrstvom in agencijo Spirit Slovenija podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji za letos. Podelili so po tri zlata, srebrna in bronasta priznanja. Tri zlate inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni.