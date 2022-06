Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pod gladino

Ljubljana, 22. junija - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi upadel za 0,80 odstotka na 1130,88 točke. Največje padce so v prvi kotaciji beležile delnice Cinkarne Celje, in sicer več kot devetodstotnega. Za več kot tri odstotke so se pocenile delnice Luke Koper, za več kot odstotek pa Krkine. Vlagatelji so opravili za 1,2 milijona evrov poslov.