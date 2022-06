Izraelski poslanci podprli razpustitev parlamenta

Jeruzalem, 22. junija - Izrael je bliže petim parlamentarnim volitvam v manj kot štirih letih, potem ko so poslanci kneseta danes v prvem branju z veliko večino podprli razpustitev parlamenta in razpis volitev. Od skupno 120 poslancev jih je za to glasovalo 110, poročajo tuje tiskovne agencije.