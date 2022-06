Kmetje vladi predlagajo odkup vse slovenske pšenice

Ljutomer, 22. junija - Komisija za prodajo žit, ki je zasedala v Ljutomeru, za pšenico najvišje kakovosti A+, ki je bo malo, predlaga ceno 410 evrov za tono, za razred A 390 evrov na tono, za B2 in B1 370 in 350 evrov na tono, za krmno pšenico razreda C pa 330 evrov na tono. Vladi bo predlagala, da odkupi vso letošnjo slovensko pšenico in jo čez leto prodaja mlinarjem.