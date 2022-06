Rusija EU grozi s povračilnimi ukrepi zaradi omejitve tranzita blaga

Moskva/Berlin, 22. junija - Ruske oblasti so danes Evropski uniji zagrozile s "praktičnimi" povračilnimi ukrepi na omejitve tranzita, ki jih je Litva uvedla za rusko eksklavo Kaliningrad ob Baltskem morju. V odzivu na napoved povračilnih ukrepov so nemške oblasti obsodile grožnje iz Rusije in Moskvo posvarile, naj ne sprejme ukrepov, ki bi kršili mednarodno pravo.