Mane tudi uradno na Bavarskem

München, 22. junija - Nemški nogometni prvak Bayern je danes uradno potrdil prestop senegalskega napadalca Sadia Maneja, ki je bil doslej član Liverpoola. Poročanju nemških in britanskih medijev, ki so že v torek poročali, da je posel sklenjen, je danes sledila uradna potrditev bavarskega kluba. Mane bo pri Bayrnu ostal do leta 2025.