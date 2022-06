Lahkonočnice prinašajo šest zvočnih pravljic za medkulturno povezovanje otrok

Ljubljana, 22. junija - V okviru projekta Lahkonočnice je poslej na voljo tudi šest zvočnih pravljic slovenskih pisateljev, ki otrokom približujejo bosanski, albanski, makedonski, ruski, ukrajinski in nemški jezik. Pravljice interpretirajo znani slovenski dramski igralci in jih poleg slovarja tujih besed in fraz spremlja tudi nekaj iger za zabavno učenje tujega jezika.