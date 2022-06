Projekt Green Light World Flight opozoril še na onesnaženost zraka na zahodnem Balkanu

Ljubljana, 22. junija - V okviru projekta Green Light World Flight s pilotom Matevžem Lenarčičem in znanstvenikom Grišo Močnikom na čelu so letos opravili meritve kakovosti zraka na območju zahodnega Balkana. Sarajevo je eno od mest z najbolj onesnaženim zrakom na svetu, starejši avtomobili in zastarel energetski sistemi pa težave povzročajo tudi v Beogradu, so navedli.