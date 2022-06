Začenja se festival Gora Rocka

Idrija, 23. junija - Na Šentviško planoto se po dveh letih danes vrača festival Gora Rocka, ki bo rokerje navduševal vse do nedelje, 26. junija. Nastopilo bo 22 domačih in tujih skupin. Izkupiček festivala bo tudi letos namenjen lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. Doslej so skupaj podarili že skoraj 160.000 evrov.