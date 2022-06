Tuji turisti pozimi trošili v mejah pričakovanega

Ljubljana, 26. junija - Tuji turisti, ki so decembra lani ali januarja letos bivali v hotelih, so za nastanitev, hrano in pijačo, prevoz po Sloveniji, nakupe, prostočasne dejavnosti in storitve povprečno porabili 185 evrov na dan. Za 77 odstotkov tujih turistov so bili izdatki v mejah pričakovanega, je ta teden objavil statistični urad.