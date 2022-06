Dijaške in študentske vozovnice veljavne tudi za čas poletja

Ljubljana, 22. junija - Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom avtomatično podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta. To bo dijakom in študentom v poletnem času omogočalo brezplačno koriščenje javnega potniškega prometa, so sporočili z ministrstva.