Na Danskem bodo za rizične skupine omogočili četrti odmerek cepiva proti covidu

Koebenhavn, 22. junija - Danska vlada je danes sporočila, da bodo za rizične skupine prebivalcev in vse starejše od 50 let omogočili cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti covidu-19. Za to so se odločili zaradi širjenja bolj nalezljive različice novega koronavirusa, je na novinarski konferenci povedala danska premierka Mette Frederiksen.