V Cerkljah ob Krki vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo 2022

Cerklje ob Krki, 22. junija - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so izvedli 16. vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo 2022. Njen namen je bilo vzdrževanje usposobljenosti preiskovalcev in usposabljanje novih članov ter stalnih strokovnih sodelavcev stalne komisije in drugih sodelujočih. Pripravila jo je služba za preiskovanje letalskih nesreč.