Zore z željo po nadaljevanju dialoga o odprtih vprašanjih med Cerkvijo in državo

Ljubljana, 22. junija - Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore se je v pridigi med mašo za domovino zahvalil vsem, ki so bili pred tremi desetletji "dovolj zvesti sebi in svojemu prepričanju", ki so zaznali ustvarjeno priložnost in izpeljali osamosvojitev. Del zaslug ima po njegovi oceni tudi Cerkev, za katero si želi, da bi država z njo nadaljevala dialog.