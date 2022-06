Ukrajinski vojski v Severodonecku grozi blokada

Kijev, 22. junija - Ruske sile skušajo v celoti zavzeti Severodoneck in v okoliških krajih blokirajo ukrajinske enote, so danes sporočili iz ukrajinskega generalštaba. Obkolitev ukrajinskim silam grozi tudi južno od mesta Lisičansk, medtem ko zunaj dosega ruskih kopenskih sil zaenkrat ostajata mesti Slovjansk in Kramatorsk.