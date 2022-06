Svetovno gospodarstvo po ocenah Cofaca drsi v stagflacijo

Ljubljana, 22. junija - Rezultati gospodarske rasti so bili v prvem četrtletju v večini razvitih gospodarstev pod pričakovanji. Inflacija je v drugem četrtletju dobila pospešek, pričakovanja in svetovni finančni pogoji pa so se poslabšali. Vse kaže, da je svetovno gospodarstvo na poti v stagflacijo, so ocenili analitiki družbe Coface.