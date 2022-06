Začenja se Slovenjgraško poletje 2022

Slovenj Gradec, 22. junija - Z občinsko proslavo ob dnevu državnosti se drevi v Slovenj Gradcu začenja Slovenjgraško poletje 2022. Do 14. julija bo v atriju graščine Rotenturn oz. v primeru slabega vremena v tamkajšnjem kulturnem domu več nastopov glasbenih in folklornih skupin ter uličnih gledališč, napovedane so predstave za otroke in trije večeri letnega kina.