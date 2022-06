Na Filozofski fakulteti okrogla miza o bronastih skulpturah iz Parka Brdo pri Kranju

Ljubljana, 22. junija - Na ljubljanski Filozofski fakulteti bo popoldne potekala okrogla miza na temo Od Brda do Pivke in nazaj: protest proti netransparentnemu in neodgovornemu ravnanju s kulturno dediščino. Beseda bo tekla o ustreznosti in pomenu prenosa bronastih skulptur iz Parka Brdo pri Kranju v Park vojaške zgodovine Pivka ter njihovi nadaljnji usodi.