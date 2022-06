Izbruh opičjih koz dosegel tudi vzhod Azije

Seul/Singapur/London, 22. junija - V Singapurju in Južni Koreji so potrdili prva primera opičjih koz v vzhodni oziroma jugovzhodni Aziji. Pred tem so to bolezen, ki je sicer endemična v delih osrednje in zahodne Afrike, od maja že zabeležili v več kot 40 državah v Evropi, obeh Amerikah in Avstraliji. V Veliki Britaniji so se medtem odločili ponuditi cepivo najranljivejšim skupinam.