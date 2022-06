V Canberri 30 let diplomatskih odnosov obeležili tudi z Golico

Canberra, 22. junija - Na slovenskem veleposlaništvu v Canberri so v začetku tedna slovesno obeležili dan državnosti in 30-letnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Avstralijo. Sprejem ob pomembnem jubileju pa je posebej začinil tudi avstralski vojaški orkester, ki je po izvedenih himnah obeh držav zbrane navdušil še z legendarno Avsenikovo polko Na Golici.